A Firenze, al teatro di Cestello, dal 7 gennaio 2025 va in scena

Firenze, 7 gennaio 2025 - Un fine settimana in “rosa” potremmo dire, al teatro di Cestello, per riflettere ma anche ridere sulle dinamiche di coppia e soprattutto sui meccanismi dell’innamoramento. Sabato 10 gennaio alle 20,45 e domenica 11 gennaio alle 16,45, sul palco di San Frediano, va in scena “ L’amore di vede doppio”, un testo scritto e diretto da Andrea Bizzarri e prodotto dalla Compagnia Mauri Sturno, che fu già del compianto Maestro del Teatro Italiano Glauco Mauri. Lo spettacolo, che da due stagioni gira lo Stivale, è una perfetta macchina scenica anche grazie al talento e all’affiatamento dei suoi interpreti: Andrea Bizzarri, nel ruolo di Tommaso, Ramona Gargano, in quello di Emma e l’istrionico Giuseppe Abramo, camaleontico in più personaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Firenze, in scena 'L'amore ci vede doppio' al teatro di Cestello

