Adamant un altro ko difficile da digerire | Gira tutto storto ma non bisogna mollare

Adamant affronta un'altra sconfitta difficile da accettare, questa volta contro la Luiss Roma. Nonostante il risultato negativo, coach Giovanni Benedetto si mostra soddisfatto della prestazione della squadra, evidenziando le difficoltà incontrate in questa stagione. Un momento di riflessione e determinazione per reagire alle difficoltà e continuare a lottare.

Fa fatica a digerire il ko con la Luiss Roma, l'ennesimo in volata di questa stagione, coach Giovanni Benedetto, scuro in volto per il risultato negativo ma comunque soddisfatto della prova messa in campo dai suoi contro la terza in classifica. Il campionato dell' Adamant si sta decidendo troppe volte in negativo negli istanti finali delle partite, e la fortuna in questo periodo non sta girando dalla parte dei biancazzurri, ancora una volta puniti da una "tabellata" a due minuti dalla fine sul 69 pari. "Il problema è che sta diventando complicato commentare delle buone partite dove però poi non porti niente a casa – l'analisi del tecnico reggino –, siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra forte come la Luiss, ma ci sono due o tre cose che non mi sono piaciute: nel momento decisivo gli arbitri hanno preso un paio di decisioni discutibili, sempre a nostro sfavore, penso ad un fallo non fischiato a Tio ed un altro poco dopo a Solaroli.