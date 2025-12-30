sul palco la macchina volante uno show dei sogni per bambini

Domenica 4 gennaio alle 16.30 al Magazzino Verde di Medicina, va in scena

Domenica 4 gennaio alle ore 16.30 al Magazzino Verde di Medicina andrà in scena ’ Il volo ’ spettacolo per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni de La Baracca – Testoni Ragazzi. Sul palco due personaggi, due eccentrici inventori impegnati a costruire una macchina volante con tutto quello che incontrano per strada per potersi, finalmente, librare in aria come uccelli. Da vedere perché fa sorridere e pensare, trasformando rifiuti in sogni e ingranaggi in poesia. Volare, forse, non è questione di ali. Prima dell’inizio dello spettacolo, a partire dalle 15.30, i libri della Biblioteca Comunale di Medicina prenderanno vita grazie alle letture del Gruppo Laboratorio Icaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

