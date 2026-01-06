Sorpresa di Carnevale a Verona | ci saranno le elezioni in piazza per il nuovo Papà del Gnoco

A Verona si avvicina il Carnevale 2024, con l’evento di elezione del nuovo Papà del Gnoco. Lo scorso 5 gennaio si è conclusa la fase di candidatura per il 496º titolo, un ruolo tradizionale e simbolico della festa. L’appuntamento in piazza rappresenta un momento importante per la comunità, che si prepara a vivere anche quest’anno le celebrazioni carnevalesche con rinnovato entusiasmo.

Si è chiusa ufficialmente lunedì 5 gennaio alle ore 18 la fase di presentazione delle candidature per uno dei ruoli più simbolici del Carnevale veronese: il titolo di 496esimo Papà del Gnoco. La riunione decisiva si è svolta alla presenza del Senato dei Papà del Gnoco, che ha partecipato. 🔗 Leggi su Veronasera.it

