Carnevale con Papà del Gnoco esiliato il Comune | Non intacca l' anima della festa

Il Carnevale di Verona quest’anno vive un momento di tensione. Il Bacanal del Gnoco ha deciso di non partecipare al tradizionale Venardì Gnocolar del 13 febbraio, lasciando molti domandarsi come cambierà la festa. Il Comune ha risposto che questa scelta non intacca l’anima della manifestazione, ma la polemica continua a dividere gli organizzatori e i partecipanti.

Lo scontro sul Carnevale di Verona ha vissuto ieri, 7 febbraio, il suo apice con la decisione ufficiale del Bacanal del Gnoco di boicottare il tradizionale Venardì Gnocolar del prossimo 13 febbraio. Dopo 496 anni di storia ininterrotta, Papà del Gnoco ha annunciato che saluterà i cittadini in.

