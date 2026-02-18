il carnevale dei bambini fa centro

Debutto con i fiocchi per il primo "Carnevale dei bambini" in piazza Duomo. La festa di ieri pomeriggio, promossa come sempre in occasione del Martedì grasso, ha visto il "cuore" della città pieno di gente e animazioni (nella foto), con centinaia di persone che non hanno fatto rimpiangere le precedenti edizioni in piazza Matteotti. Vuoi gli ampi spazi, vuoi la presenza di tante attività e la cornice naturale della piazza, la festa organizzata dall’ufficio tradizioni popolari ha fatto centro. Merito degli artisti dell’associazione "Antitesi teatro circo" che oltre a un’animazione itinerante con trampolieri e giocolieri hanno proposto due spettacoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Piacenza celebra il Carnevale: sfilata di maschere, bici d’epoca e festa per i bambini colorano il centro storico.Piacenza ha organizzato una grande festa di Carnevale domenica scorsa, dopo aver visto un aumento significativo di partecipanti e di visitatori.

Il Carnevale dei bambini di OrentanoIl Carnevale dei bambini di Orentano si svolge nelle domeniche del 25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio, e martedì 17 febbraio, giunta alla sua 69ª edizione.

Nichelino 2026 - Il Carnevale dei bambini

