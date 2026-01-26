Il Carnevale dei bambini di Orentano

Il Carnevale dei bambini di Orentano si svolge nelle domeniche del 25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio, e martedì 17 febbraio, giunta alla sua 69ª edizione. La manifestazione, che si svolge nella frazione di Castelfranco di Sotto, rappresenta un appuntamento tradizionale dedicato ai più piccoli, offrendo momenti di festa e convivialità in un’atmosfera semplice e autentica.

Nelle domeniche del 25 gennaio e del 1, 8 e 15 febbraio e martedì 17 febbraio va in scena la 69ª edizione del Carnevale dei Bambini di Orentano, frazione del Comune di Castelfranco di Sotto. Protagonisti assoluti sono i bambini che sfileranno per le vie del centro. Dalle 14:30 i corsi mascherati animeranno le strade con allegri costumi. Durante la sfilata dei carri allegorici, saranno riproposte alcune tradizioni paesane con la tipica goliardia toscana. Non mancano le occasioni per incontrare il gusto con pizza, cecina, frati e bomboloni. Il Carnevale dei Bambini di Orentano risale al 1956, quando il Parroco del paese Don Livio Costagli decise di organizzare un corso mascherato interamente composto di bambini.🔗 Leggi su Pisatoday.it Leggi anche: Ad Alberoro torna il "Carnevale dei Bambini": quattro domeniche di festa Carnevale dei Bambini di Vitolini a VinciIl Carnevale dei Bambini di Vitolini a Vinci torna anche quest’anno con la sua 39ª edizione. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: 17. Carnevale Internazionale dei ragazzi dal 7 al 15 febbraio 2026; Carnevale di Fano 2026, stop al debutto: rinviata la sfilata dei bambini; Carnevale dei Bambini: rinviato per maltempo l’evento del 25 gennaio; Sondrio, il Carnevale dei Ragazzi è pronto. Ad Alberoro torna il Carnevale dei Bambini: quattro domeniche di festaAlberoro si prepara a vivere la magia del Carnevale dei Bambini, un evento pensato interamente per i più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la comunità. Prima sfilata in programma domenica 25 genn ... arezzonotizie.it Lariano, dal 5 febbraio il Carnevale Larianese 2026: carri allegorici e festa per i bambiniLariano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Il Carnevale Larianese 2026 torna a colorare le strade e le piazze della città ... castellinotizie.it SFILATA DI CARNEVALE PER BAMBINI E FAMIGLIE facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.