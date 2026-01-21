L' inclusione scende in campo | siglato accordo tra Udepe parrocchia don Milani e Bocale calcio Admo

È stato firmato un accordo tra Udepe, la parrocchia Don Milani e Bocale Calcio Admo, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti. Questo protocollo mira a favorire opportunità di integrazione attraverso iniziative condivise, rafforzando il ruolo della comunità e delle istituzioni nel sostegno a chi si trova in situazioni di vulnerabilità.

