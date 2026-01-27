Contare i danni del ciclone Harry è inutile se continuiamo a ignorare il cambiamento climatico

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cambiamento climatico rappresenta una minaccia crescente, rendendo inutile il conteggio dei danni causati da eventi meteorologici estremi come il ciclone Harry. È fondamentale affrontare le cause sottostanti per prevenire future calamità. Questo podcast di Fanpage.it offre aggiornamenti quotidiani sulle notizie più rilevanti, aiutando gli ascoltatori a comprendere l’importanza di un’azione consapevole e tempestiva.

“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo del ciclone Harry e della risposta del governo, che ha stanziato 100 milioni dopo una settimana generando diverse polemiche.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Ciclone Harry

Papa Leone XIV: "Ignorare vittime cambiamento climatico è negare nostra comune umanità"

I danni del ciclone Harry nella zona sud, distrutto un lido: danni a un ristorante

Il ciclone Harry ha causato ingenti danni nella zona sud, con un lido completamente distrutto a Santa Margherita e danni a un ristorante a Ponte Schiavo.

Ultime notizie su Ciclone Harry

Danni del ciclone, i sindacati: Si sostengano famiglie e impresePALERMO – L’emergenza va affrontata con interventi immediati di ripristino individuando le priorità. E per quanto riguarda i risarcimenti si vada anche agli ammortizzatori sociali in deroga per i la ... livesicilia.it

contare i danni delCiclone Harry, inizia la conta dei danni | Immagini satellitari della zampataDopo le violente mareggiate e le raffiche di vento fortissimo del ciclone Harry dei giorni scorsi, il Sud Italia inizia a contare i danni, che sono ingenti: lungomari distrutti, muri abbattuti, negozi ... hdblog.it

