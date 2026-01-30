Champions i sorteggi per i playoff | l' Inter trova il Bodø Glimt Juve-Galatasaray e Atalanta-Borussia Live

Questa mattina sono stati ufficializzati i sorteggi per i playoff di Champions League. L’Inter affronterà il Bodø Glimt, mentre Juventus e Atalanta dovranno vedersela rispettivamente con Galatasaray e Borussia. I tre club italiani puntano a superare questa fase: per loro, gli ottavi sono il primo traguardo importante. Per Spalletti e Chivu, ci sono grandi aspettative, ma Palladino sogna già di riuscire a passare il turno. La corsa verso la fase a gironi entra nel vivo.

«Bisogna rispettare il Galatasaray e essere consapevoli delle nostre qualità. Dovremo essere maturi per fare una partita importante in casa loro all'andata e poi confermarci da noi al ritorno»: questo il commento a caldo del dirigente bianconero Giorgio Chiellini dopo l'accoppiamento con il club turco per i playoff per gli ottavi di Champions. «Se ho pensato all'eliminazione del 2013 in Champions? Sinceramente ho pensato di più a Osimhen. Il Galatasaray comunque è una squadra piena di individualità forti. A Istanbul andremo a metterli in difficoltà e proveremo a limitarli, davanti ma anche negli altri reparti».

