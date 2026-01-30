Questa mattina sono stati sorteggiati i playoff di Champions League. L’Inter affronterà il Bodø Glimt, la Juventus il Galatasaray e l’Atalanta il Borussia Dortmund. Le tre italiane ora sanno con chi dovranno sfidarsi per continuare il cammino in una delle competizioni più ambite in Europa.

Oggi sono stati effettuati i sorteggi dei playoff di Champions League. Scopriamo chi sono le rivali delle tre squadre italiane ancora in lizza per la vittoria della coppa calcistica più importante d'Europa. Bodø Glimt per l'Inter. L'Inter, arrivata in decima posizione nella fase campionato della Champions League con 15 punti, dovrà passare dai playoff per approdare agli ottavi di finale. Affronterà il Bodø Glimt. I norvegesi, alla loro prima partecipazione in Champions League, si sono classificati 23esimi con 9 punti battendo diverse squadre importanti come il Manchester City per 3-1 e l'Atletico Madrid per 1-2. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Bodø Glimt, Galatasaray e Borussia Dortmund. Chi sono le avversarie di Inter, Juve e Atalanta in Champions

