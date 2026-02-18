Il buttafuori smentisce la versione dei proprietari | la testimonianza choc sulle porte

Il buttafuori di Crans-Montana afferma di aver sentito Jessica Moretti, proprietaria del bar Le Constellation, dare ordini di bloccare le uscite secondarie la notte di Capodanno, quando morirono 41 persone in un incendio. Secondo la testimonianza, la titolare avrebbe detto di aprire solo l’ingresso principale, lasciando chiuse le altre porte. Questa versione contrasta con quella dei proprietari, che avevano dichiarato che tutte le uscite erano accessibili. La testimonianza del buttafuori apre nuovi dubbi sulla gestione del locale in quella tragica notte.

Un buttafuori che lavorava al bar Le Constellation di Crans-Montana la notte di Capodanno, quando 41 persone hanno perso la vita in un incendio, ha dichiarato agli inquirenti di aver sentito la titolare del locale Jessica Moretti dare istruzione di consentire l'accesso solo attraverso l'ingresso principale, mentre "le altre porte dovevano rimanere chiuse". Lo si apprende dalla Radio Televisione Svizzera, che cita diverse fonti. L'emittente svizzera spiega che il buttafuori è un ventottenne, di professione falegname, che è stato assunto "in circostanze poco chiare" come assistente alla sicurezza per la notte di Capodanno ed è rimasto "gravemente ferito" nell'incendio.