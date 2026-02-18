Il biathlon francese vince un altro oro | l’unica in crisi è Braisaz-Bouchet truffata dalla compagna e fuori dalla staffetta

Julia Simon, biatleta francese, ha scoperto di aver rubato le password bancarie di Justine Braisaz-Bouchet e di un tecnico della nazionale, causando tensioni tra le atlete. Simon aveva utilizzato le carte di credito delle compagne per effettuare acquisti per diversi mesi, senza il loro consenso. Questa vicenda ha portato alla crisi della squadra francese, che ha deciso di escludere Braisaz-Bouchet dalla staffetta. La tensione tra le atlete si è acuita dopo la rivelazione dell’episodio, che ha scosso l’ambiente del biathlon francese.

La biatleta francese Julia Simon aveva rubato le password bancarie della compagna di squadra Justine Braisaz-Bouchet e di un tecnico della nazionale e per mesi aveva effettuato acquisti con le loro carte di credito. Dopo aver vinto l'oro alle Olimpiadi nei 15 km di biathlon, ha portato il dito indice alle labbra, facendo il gesto del "silenzio" rivolto alla tribuna, per zittire le polemiche che la stavano accompagnando. Si parla solo di lei ma non si parla della vittima. Che peraltro è stata esclusa dalla staffetta che ha appena vinto l'oro olimpico. La Faz scrive: Su tutti questi successi continua a gravare una storia apparentemente senza fine, che potrebbe ora privare Justine Braisaz-Bouchet, una delle biatlete più vincenti degli ultimi anni, di un degno addio alle sue ultime Olimpiadi.