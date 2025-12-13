biathlon svezia dominante nella staffetta femminile a hochfilzen italia senza wierer fuori dalla top 10

Nella seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 a Hochfilzen, la squadra svedese si impone nella staffetta femminile, dimostrando grande solidità. L’Italia, priva di Wierer, conclude fuori dalla top-10, segnando un risultato deludente in questa gara.

Vittoria per dispersione quella della Svezia nella staffetta femminile di Hochfilzen (Austria), seconda tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Sulle nevi tirolesi le scandinave hanno dominato la prova a squadre in lungo e in largo, avendo sempre il controllo della situazione e potendosi permettere una Hannah Oeberg a festeggiare con la bandierina del proprio Paese mentre giungeva all’arrivo. Sono state sette le ricariche usate da Ella Halvaon (0+2), Anna Magnusson (0+1), Elvira Oeberg (0+1) e la sorella Hanna (0+3). A completare il podio è stata la Norvegia (0+9), distanziata di 40?3, e la Germania (0+8) a 51?3. Oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA: la Svezia vola verso la vittoria - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL'INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12. oasport.it

Francia per il bis, l'Italia cambia ma è da corsa per il podio: alle 14.15 il via della staffetta femminile di Hochfilzen - Secondo appuntamento di Coppa del Mondo per quanto riguarda la staffetta: dopo lo splendido secondo posto ad Oestersund, l'Italia cambia tanto ma si candida nuovamente al podio ... neveitalia.it

Biathlon – I convocati della Svezia per Hochfilzen: Linn Gestblom si prepara alle prime gare individuali - facebook.com facebook

Wierer Show a Östersund! Nella prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, in Svezia, Dorothea trionfa nella 15 km individuale femminile. Per l’azzurra è la 17a vittoria in carriera nel massimo circuito! bit.ly/4rw39sb @Fisiofficial #RoadToMilanoCortin x.com