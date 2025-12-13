LIVE Biathlon Staffetta femminile Hochfilzen 2025 in DIRETTA | vittoria di una imprendibile Svezia Italia fuori dalla top ten
Segui in diretta la staffetta femminile di biathlon a Hochfilzen 2025, dove la Svezia si impone con forza. L’Italia si piazza fuori dalla top ten, mentre gli aggiornamenti in tempo reale offrono tutte le emozioni della competizione. Resta sintonizzato per non perdere nessuna novità dall’inseguimento maschile, in programma dalle 12.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’INSEGUIMENTO MASCHILE DI BIATHLON DALLE 12.00 15:28 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Hochfilzen. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 15:28 Formazione rimaneggiata per l’Italia a causa del forfait di Dorothea Wierer. Seconda metà di staffetta positiva con Comola che ha limitato i danni e Vittozzi che ha recuperato ben 6 posizioni grazie al 10 su 10 rapido al poligono. 15:26 LA TOP TEN DELLA STAFFETTA FEMMINILE 1-Svezia 1:06. Oasport.it
