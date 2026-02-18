Il Benfica nega l'insulto razzista di Prestianni a Vinicius e pubblica un video insensato per dimostrarlo

Il Benfica ha diffuso un video per smentire l’accusa di insulti razzisti di Prestianni a Vinicius durante la partita contro il Real Madrid, dopo che alcuni tifosi avevano segnalato un episodio spiacevole. Nel filmato, però, non si vede alcun gesto o parola offensiva, e alcuni spettatori criticano la scelta di usare un video che sembra poco convincente. La disputa si accende sui social, dove molti si chiedono se l’immagine sia sufficiente a chiarire la vicenda.

Il Benfica nega con un video che Prestianni abbia rivolto un insulto razzista nei confronti di Vinicius durante la sfida contro il Real in Champions. Ma le immagini mostrano tutt'altro.🔗 Leggi su Fanpage.it Caos Razzismo al Da Luz: Prestianni nega tutto, Vinicius attacca: «Codardi protetti dal sistema»Al stadio Da Luz, Vinicius ha accusato Prestianni di essere un codardo protetto dal sistema, dopo un episodio di razzismo che ha preso di mira il giocatore brasiliano. Vinicius-gol, provocazione e accuse: "Prestianni mi ha chiamato scimmia". Benfica-Real sospesa 8'Vinicius ha segnato un gol e ha poi rivolto una frase ritenuta provocatoria, accusando Prestianni di averlo chiamato Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Benfica-Real Madrid, l’ombra di Mourinho su Arbeloa: la clausola dello Special One e l’idea di Florentino Perez; Cremonese-Genoa 0-0: la traversa nega ai lombardi la gioia del colpaccio in pieno recupero; Vinicius scimmia: insulto shock in Benfica-Real! Il brasiliano attacca: Codardo, Prestianni nega - Home New; Il Benfica Accoglie il Real Madrid in Champions League con Notizie Positive su Aursnes e Bah. Atalanta (13) Athletic Bilbao (8) 2-3 Juventus (12) Benfica (6) 2-0 Anche stasera risultati alternanti . Complessivamente negative le prestazioni delle italiane in Champions League nelle due serate . l'Inter si allontana dalla qualifica diretta agli ottavi ed il Napoli x.com Nizana UCL match-ah Vini khan goal a thun a. Hnehna an chang nghe nghe. Argentinian Benfica player Gianluca Prestianni khan a ka khuhin Vini tana ngeiawm turin, FIFA huat zâwng tak mai vun rawng inhmuhsitna/chi inthliarna thil a sawi niin Vini hian a s facebook