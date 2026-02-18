Caos Razzismo al Da Luz | Prestianni nega tutto Vinicius attacca | Codardi protetti dal sistema

Al stadio Da Luz, Vinicius ha accusato Prestianni di essere un codardo protetto dal sistema, dopo un episodio di razzismo che ha preso di mira il giocatore brasiliano. La tensione tra i due si è scatenata subito dopo l’insulto, mentre Prestianni ha negato ogni accusa. La partita, che stava andando bene per il suo team, si è trasformata in un campo di battaglia tra polemiche e accuse di discriminazione.

Il rettangolo verde del Da Luz si trasforma in un terreno di scontro etico e disciplinare che travalica il risultato sportivo. La vittoria del Real Madrid sul Benfica viene oscurata dal violento diverbio tra Vinicius Junior e Gianluca Prestianni, sfociato in pesanti accuse di razzismo che hanno paralizzato il match per oltre dieci minuti. Se l’attaccante brasiliano denuncia l’ennesimo episodio di discriminazione, il talento argentino e il club lusitano rispondono con una smentita categorica, dando vita a una battaglia mediatica combattuta a colpi di social network e analisi video nella notte post-partita. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

