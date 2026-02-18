Il bambino con il cuore bruciato non è trapiantabile | il verdetto del Comitato di esperti che spegne l’ultima speranza di mamma Patrizia

Il Comitato di esperti ha deciso che Tommaso, il bambino di due anni e mezzo con il cuore bruciato, non può ricevere un trapianto. La causa sono le infezioni e i danni a più organi che rendono impossibile l’intervento. La famiglia ha sperato a lungo in un nuovo cuore, ma le condizioni del piccolo si sono aggravate negli ultimi giorni. La notizia spegne l’ultima possibilità di salvezza e lascia i genitori senza alternative concrete. La decisione ha scosso tutti coloro che seguivano il caso.

Tommaso, dunque, non è più operabile. Il bambino al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore danneggiato durante il trasporto da Bolzano, dove era stato donato dai familiari di un bimbo di quattro anni, non potrà essere sottoposto a nessun trapianto. Il cuore risultato compatibile con il suo nonostante lui avesse un gruppo sanguigno diverso dal donatore andrà, dunque, a un altro bambino. A dire no al trapianto sono stati i cardiochirurghi dell’ospedale Bambino Gesù di Roma, gli esperti arrivati da Torino, Bergamo, Padova, oltre a quelli del Monaldi. Dopo il consulto, il Monaldi ha fatto sapere che «si è concluso il consulto tra esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - «Il bambino con il cuore bruciato non è trapiantabile»: il verdetto del Comitato di esperti che spegne l’ultima speranza di mamma Patrizia Il bimbo con il cuore “bruciato” non “è più “trapiantabile”: il verdetto del Bambino Gesù. Ma il medico vuole rioperarloIl bambino con il cuore danneggiato non può più ricevere un trapianto, secondo i medici del Bambino Gesù di Roma. Il bimbo con il cuore bruciato resta trapiantabile, la mamma: “Il team di esperti dice che è ancora in lista”Il bambino di due anni, con il cuore gravemente danneggiato, può ancora ricevere un trapianto, secondo quanto afferma la madre. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bambino con il cuore bruciato, per il medico legale non può subire un nuovo trapianto. La famiglia: Vogliamo un secondo parere. Il ministero: Primo della lista in Italia; Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Le Iene: MARTINELLI: Il bambino trapiantato con un cuore bruciato Video. Il bivio del super-team di esperti per valutare il bimbo ricoverato al Monaldi. Decidere se trapiantare è un peso enormeGli esperti devono decidere sul destino del bambino con cuore compromesso: arrivato un nuovo organo compatibile ... ilfattoquotidiano.it «Il nuovo trapianto per il bambino? Fare il suo bene può voler dire ammettere che non c'è nulla da fare. No all'accanimento terapeutico»La scelta che attende i medici convocati a Napoli non è solo clinica, ma etica. Stabilire se tentare un nuovo trapianto o fermarsi ... msn.com Gigi Cagni, ex allenatore del Brescia, verrà a presentare il suo libro “Ranget” proprio nel nostro oratorio dove ha cominciato ad appassionarsi al calcio giocando in cortile da bambino. A domani! Comitato Genitori Calini facebook