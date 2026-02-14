Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile | il verdetto del Bambino Gesù Ma il medico vuole rioperarlo

Il bambino con il cuore danneggiato non può più ricevere un trapianto, secondo i medici del Bambino Gesù di Roma. La decisione arriva dopo aver valutato le sue condizioni e la gravità dei danni al cuore. La famiglia, nel frattempo, chiede ancora una speranza: il medico si prepara a intervenire di nuovo, sperando in un nuovo intervento chirurgico.

In attesa di sapere se un cuore sarà disponibile, la famiglia del bambino a cui è stato trapiantato un cuore lesionato ha chiesto aiuto ai medici dell’ospedale «Bambino Gesù» di Roma. Si richiedeva il parere in particolar modo sulla possibilità di sottoporre a un nuovo intervento il bimbo; e sulla disponibilità di una équipe medica specializzata proveniente dal nosocomio romano – eccellenza pediatrica- che possa affiancare i chirurghi del Monaldi di Napoli. Ma la risposta è stata negativa: «Secondo l’ospedale Bambino Gesù – ha detto il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi, nel corso della trasmissione “Mi manda Raitre” – non è più trapiantabile ». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Il legale della famiglia del bambino napoletano di 2 anni e 4 mesi afferma che il cuore del piccolo, danneggiato gravemente, non può più ricevere un nuovo trapianto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, mentre il medico che ha eseguito l’intervento sostiene il contrario.

Il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli con un cuore danneggiato non potrà ricevere un nuovo cuore, secondo quanto afferma l’ospedale Bambino Gesù.

