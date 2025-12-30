Sarà l’anno dei ponti | Bastano poche ferie per un mese di vacanza

Il 2026 sarà l’anno dei ponti, offrendo l’opportunità di prolungare le ferie con pochi giorni di permesso. Con solo otto giorni di ferie, sarà possibile godere di oltre un mese di vacanza, grazie alle coincidenze di festività e weekend. Questa possibilità rappresenta un’occasione per pianificare periodi di pausa più lunghi, sfruttando al meglio le occasioni di riposo durante l’anno.

Il 2026 sarà l’anno dei ponti. "Si potrà fare più di un mese di vacanza con appena otto giorni di ferie". A fare i conti ci ha pensato il sindaco Jamil Sadegholvaad, lanciando un anno che almeno sulla carta lascia ben sperare. "Sarà un’occasione per riconquistare la clientela italiana che sta avendo oggettive difficoltà a programmare le vacanze – aggiunge Antonio Carasso, presidente di Promozione alberghiera – e rafforzarsi sul mercato straniero in modo concreto. Quando dico concreto intendo con investimenti da parte dei privati per adeguare le proprie strutture a una stagione sempre più lunga". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

