Il 2026 sarà un anno meno ricco di ponti ecco il calendario delle festività

Il 2026 presenta un calendario con meno occasioni di creare ponti e festività, poiché alcune ricorrenze importanti cadranno nel fine settimana, come il 25 aprile, Ferragosto e il festa di Ognissanti. Questa distribuzione influisce sulle possibilità di organizzare momenti di pausa più lunghi durante l’anno. Ecco di seguito il calendario dettagliato delle festività previste per il 2026.

Il 2026 sarà un anno meno fortunato per ponti e festività visto che alcune cadono purtroppo durante il fine settimana, come il 25 aprile, Ferragosto, 1 novembre. Tuttavia l'1 maggio che cade di venerdì permette di sfruttare a primavera un lungo ponte. Stesso discorso per il 2 giugno e l'8. 🔗 Leggi su Quicomo.it

