Il 19 febbraio interruzione del servizio idrico a Grimaldi

Il 19 febbraio, a Grimaldi, il servizio idrico si interrompe a causa di lavori di manutenzione straordinaria. La giornata senza acqua coinvolge sia le case che le attività commerciali, creando disagi concreti per chi vive e lavora nel quartiere.

Ventimiglia a secco: Interruzione idrica per manutenzione straordinaria, disagi per residenti e commercianti. Un’interruzione programmata del servizio idrico interesserà le località di Grimaldi, Mortola e corso Montecarlo a Ventimiglia giovedì 19 febbraio, a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione. L’avviso è stato diramato da Rivieracqua per informare la cittadinanza e minimizzare i disagi. L’intervento si rende necessario per garantire l’efficienza e la sicurezza a lungo termine della rete idrica. Un piano di lavoro sulla rete. L’interruzione, prevista a partire dalle ore 9:00, rappresenta una sfida logistica per Ventimiglia, una città turistica e commerciale sulla Riviera ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

Interruzione del servizio idrico a Corace per lavori di emergenza sull’acquedotto localeQuesta mattina, a Catanzaro, l’acqua è stata interrotta in alcune zone di Corace.

