Federica Torzullo e suo padre Stefano parlano di un dolore silenzioso, quello di un bambino che ha compreso che la madre non tornerà più a casa. In via La Malfa, una porta rimane chiusa, simbolo di un tentativo di protezione e di rispetto per un dolore che non può essere ignorato. Una storia di sofferenza e di resilienza, che invita alla riflessione sulla delicata realtà delle famiglie coinvolte.

C’è una porta che resta chiusa in via La Malfa. Non per difendersi dal mondo, ma per proteggere un bambino. Dentro quella casa il tempo si è fermato, il dolore si è sedimentato, ha occupato le stanze, ha abbassato la voce di tutti. È lì che Stefano Torzullo trattiene tutta la sofferenza. Più che parole, le sue sono richieste. «Non so nemmeno come sto riuscendo a rimanere calmo, non so quale santo mi stia tenendo in piedi, dopo quello che ho saputo». Federica non c’è più. Sua figlia, uccisa dal marito. E lui, padre, ora è soprattutto nonno. «Mio nipote è a casa. Non è stupido. Capisce. Capisce anche dal nostro sguardo che c’è qualcosa che non va, che la madre non tornerà più». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo, il padre Stefano: «A suo figlio chi lo dirà? Ha capito che la mamma non ritornerà mai a casa»

Federica Torzullo e l'ultimo messaggio dal suo cellulare, per il padre "non avrebbe mai scritto Nutella"Federica Torzullo scomparsa: emergono nuovi dettagli riguardo a un messaggio dal suo cellulare al padre, in cui affermava che non avrebbe mai scritto

Leggi anche: Eredita il patrimonio del padre mai conosciuto, ma non lo sa – Chi l’ha visto lo rintraccia in tempo: “Sono io il figlio”

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il papà di Federica Torzullo crolla con il carabiniere: «Sono distrutto, questo è un incubo»; Il padre di Federica Torzullo scomparsa ad Anguillara: La devo ritrovare, fosse l'ultima cosa che faccio; Giallo di Anguillara: Chi sa parli, l'appello dei genitori di Federica Torzullo; Federica Torzullo, il padre: «Devo trovare mia figlia a tutti i costi». Si cercano tracce in una discarica.

Federica Torzullo, il padre Stefano: «A suo figlio chi lo dirà? Ha capito che la mamma non ritornerà mai a casa» - Dentro quella casa il tempo si è fermato, il dolore si ... ilmattino.it