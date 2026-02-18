Icona home di chrome su android è cambiata

Questo testo sintetizza le novità introdotte con chrome 145 su dispositivi android, concentrandosi su una nuova icona home integrata nella barra degli indirizzi. vengono analizzate le caratteristiche visive, le possibilità di disattivazione e le funzioni correlate, offrendo una visione chiara delle modifiche apportate. aggiornamento chrome 145 su android. La novità principale riguarda l’ icona home collocata a sinistra dell’ omnibox, ovvero della barra degli indirizzi. l’icona presenta un design più definito, con angoli più netti e una disposizione in cui il tetto della casa si allinea ai bordi e mostra una porta ben distinguibile. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

