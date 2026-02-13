Chrome su Android ora è più desktop con una funzione tanto attesa. L’aggiornamento recente del browser introduce la possibilità di fissare le schede, così gli utenti possono mantenere i siti più usati sempre alla vista, anche quando navigano tra più schede. Questa novità, già richiesta da molti, permette di tenere sotto controllo i siti importanti senza perdere tempo a cercarli di nuovo.

le schede fissate appaiono direttamente nella griglia delle schede. per fissarle, è sufficiente tenere premuto a lungo su una scheda e selezionare l'opzione "Pin tab", presente appena sopra la voce "Close tab". una volta fissata, la scheda compare in testa alla griglia e resta ancorata.

Chrome per Android si aggiorna e introduce finalmente la funzione di pin delle schede.

Google Chrome su Android sta introducendo una nuova funzione che riproduce la barra dei preferiti presente nella versione desktop, facilitando l’accesso rapido ai siti salvati.

