Chrome su Android copia il desktop | arriva la barra dei preferiti ma non per tutti

Google Chrome su Android sta introducendo una nuova funzione che riproduce la barra dei preferiti presente nella versione desktop, facilitando l’accesso rapido ai siti salvati. Tuttavia, questa opzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti e potrebbe essere implementata gradualmente. Questa novità mira a semplificare la navigazione, riducendo i passaggi necessari per raggiungere i propri siti preferiti sul dispositivo mobile.

Quante volte ti è capitato di navigare su Chrome dal tuo smartphone, di aver bisogno urgente di aprire uno dei tuoi siti preferiti e di perderti in un labirinto di tap, menu e sottomenu? Se la risposta è troppe, preparati a una notizia che potrebbe cambiare la tua esperienza di navigazione. O forse no, dipende da quale dispositivo Android possiedi. Google sta finalmente portando su Chrome per Android una di quelle funzioni che sulla versione desktop esistono dall'alba dei tempi: la barra dei preferiti sempre visibile. Quella striscia orizzontale che compare appena apri il browser sul computer, popolata da icone e link pronti per essere cliccati in un istante.

