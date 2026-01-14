AI Diffusion Report 2025 | cresce l’adozione globale ma aumenta il divario digitale

Il rapporto AI Diffusion Report 2025 evidenzia come l’adozione dell’intelligenza artificiale continui a crescere a livello mondiale, tuttavia rimangono significative disparità tra le diverse regioni. L’espansione dell’AI sta modificando il panorama dell’innovazione, evidenziando un divario digitale che richiede attenzione e strategie mirate per favorire un progresso più equo e sostenibile.

(Adnkronos) – L’intelligenza artificiale prosegue la sua espansione globale, ma il ritmo di adozione sta disegnando una geografia dell’innovazione fortemente asimmetrica. È quanto emerge dalla nuova edizione dell'AI Diffusion Report, intitolata "Global AI Adoption in 2025 – A Widening Digital Divide", rilasciata dal Microsoft AI Economy Institute. Lo studio evidenzia una crescita globale dell'adozione pari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Italia, più occupati ma lavoro precario: cresce il divario di genere Leggi anche: Redditi in aumento e cresce il Sud, ma è ampio il divario col Nord Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. AI Diffusion Report: Italia al 27,8%, ma il gap globale continua a crescere; L’IA nel mondo: cresce l’adozione ma aumenta anche il divario tra Nord e Sud del globo; AI Diffusion Report: Microsoft presenta la nuova edizione; IA, l’Italia è 26esima al mondo per adozione. AI Diffusion Report 2025: cresce l'adozione globale, ma aumenta il divario digitale - Secondo lo studio del Microsoft AI Economy Institute, una persona su sei utilizza l’intelligenza artificiale generativa. adnkronos.com

Microsoft AI Diffusion Report: l'adozione dell'IA cresce ovunque, ma la differenza fra il Nord e il Sud del mondo è significativa - A livello locale l’adozione dell’AI in Italia è cresciuta di 2 punti percentuali, passando dal 25,8% nel primo semestre al 27,8% nel secondo semestre dell’anno appena concluso ... edge9.hwupgrade.it

AI Diffusion Report: Italia al 27,8%, ma il gap globale continua a crescere - L’AI Diffusion Report 2025 mostra una crescita dell’adozione globale dell’AI, ma anche un divario crescente tra Nord e Sud del mondo. 01net.it

Dopo la pandemia, complice l’aumento del costo delle case e la diffusione del lavoro a distanza, vivere in camper, van o barca non è più solo un sogno esotico da social network. In Italia cresce il numero di persone che scelgono di vendere tutto e trasformare facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.