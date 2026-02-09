A Milano si prepara l’arrivo di AI WEEK 2026, l’evento dedicato all’intelligenza artificiale. Solo il 20% delle imprese europee ha adottato questa tecnologia, anche se il tasso di crescita è del 6,5%. L’obiettivo è spingere le aziende a usare di più l’IA, e per farlo sono attesi 700 speaker da tutto il mondo. L’evento promette di essere un punto di svolta per il settore in Italia.

In Europa solo 2 aziende su 10 usano l'IA, ma la crescita è +6,5%. A Milano arriva AI WEEK 2026 con 700 speaker internazionali per accelerare l'adozione. MILANO – In Europa solo 2 imprese su 10 utilizzano tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, ma la crescita è costante: nel 2025 l'adozione ha raggiunto il 20%, con un aumento di 6,5 punti percentuali in un solo anno. Lo rivelano i nuovi dati Eurostat, che mostrano un continente in movimento ma ancora lontano dal pieno potenziale dell'IA. In Italia, dove l'utilizzo si ferma al 16%, i margini di sviluppo restano ampi. In questo scenario, il Paese si prepara a ospitare uno dei più grandi eventi europei dedicati all'intelligenza artificiale: la AI WEEK 2026, in programma il 19 e 20 maggio alla Fiera di Rho (Milano).

© Lopinionista.it - Solo il 20% delle imprese europee usa l’IA: a Milano arriva AI WEEK 2026

La Camera di Sassari lancia Janas, un'intelligenza artificiale pensata per aiutare le imprese.

