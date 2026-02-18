IA contro frodi | startup italiana sviluppa strumento per distinguere il vero dal falso nei sinistri assicurativi
La startup italiana IdentifAI ha creato uno strumento per individuare le frodi nei sinistri assicurativi, rispondendo all’aumento di casi falsificati attraverso contenuti digitali. Questa tecnologia analizza immagini, video e registrazioni audio, aiutando le compagnie a riconoscere le truffe più sofisticate. A Cesena, il 18 febbraio 2026, si è unita a Claim Expert per lanciare questa soluzione innovativa, che promette di migliorare la lotta alle pratiche fraudolente nel settore assicurativo.
L’Intelligenza Artificiale al Setaccio: Come l’Italia Contrasta le Frodi Assicurative Digitali. Cesena, 18 febbraio 2026 – Un’alleanza tra la startup IdentifAI e Claim Expert mira a contrastare un’ondata di frodi assicurative basate su immagini, video e audio generati dall’intelligenza artificiale. La partnership punta a distinguere il vero dal falso, offrendo alle compagnie assicurative uno strumento per la verifica dei sinistri e la salvaguardia dei clienti in un mercato in cui le truffe digitali sono cresciute del 19% nei primi quattro mesi del 2025. Il Confine Sfocato tra Realtà e Artificio.🔗 Leggi su Ameve.eu
