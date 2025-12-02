Viviamo ancora in democrazie compiute o siamo entrati nell’era delle democrazie e, quindi, delle responsabilità «simulate»? Quanto i social e gli algoritmi che li governano hanno favorito questo processo, contribuendo a formare «realtà su misura» nelle quali gruppi sociali marginalizzati si possono identificare e poi ritrovarsi sotto il cappello comune (come è avvenuto per la coalizione Make America Great Again ) del rifiuto dei tradizionali mezzi di costruzione della sfera pubblica, cioè delle istituzioni? E soprattutto, questo processo può essere fermato? Charlie Warzel su The Atlantic cura il podcast Galaxy Brain in cui si occupa di media e tecnologia e ne ha parlato con Eliot Higgins, il fondatore di Bellingcat, la piattaforma di giornalismo investigativo partecipato che per prima ha utilizzato l’Osint (Open Source Intelligence) per smascherare fake news e manipolazione dell’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La politica schiava dell’algoritmo, e l’impossibilità di distinguere il vero dal falso