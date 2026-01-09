Comitato sindaci Asl vicenda pazienti oncologici e nodo posti letto | chiesto intervento della direttrice Morgante

Il Comitato dei Sindaci dell’Asl ha richiesto un intervento alla direttrice Morgante riguardo alla gestione dei pazienti oncologici e alla situazione dei posti letto, che attualmente rappresenta una criticità. La riunione ha visto la partecipazione di diversi amministratori locali, tra cui i sindaci di Mastella, Bozzuto, Pepe e De Lipsis, e si è concentrata sulle recenti vicende legate all’assistenza ai pazienti oncologici presso l’ospedale San Pio.

Il Comitato dei Sindaci dell'Asl, presieduto dal sindaco Clemente Mastella e alla presenza del sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto, del sindaco di Apice Angelo Pepe e del consigliere delegato alla Sanità Luca De Lipsis, ha ospitato stamane il sindaco di Morcone Luigi Ciarlo e il figlio della paziente oncologica che per nove giorni è stata trattenuta nel Pronto soccorso dell'ospedale San Pio. Il familiare della paziente, benché abbia precisato di aver dato rilevanza mediatica alla vicenda per impedire il ripetersi di simili episodi e non certo per motivi personale, ha raccontato l'odissea vissuta dalla madre.

