Comitato Sindaci Asl | caso oncologici e carenza posti letto al San Pio
Il Comitato dei Sindaci dell'Asl Benevento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione dei pazienti oncologici e alla carenza di posti letto presso l'ospedale San Pio. La richiesta di intervento si concentra sulla presenza della direttrice Morgante, con l’obiettivo di migliorare le condizioni assistenziali e garantire servizi adeguati ai pazienti. La questione resta al centro dell’attenzione delle autorità locali e sanitarie.
Il Comitato dei Sindaci Asl Benevento affronta il caso dei pazienti oncologici e la grave carenza di posti letto al San Pio, chiedendo la presenza della direttrice Morgante. Benevento – Il Comitato dei Sindaci dell’Asl, presieduto dal sindaco Clemente Mastella e alla presenza del sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto, del sindaco di Apice Angelo Pepe e del consigliere delegato alla Sanità Luca De Lipsis, ha ospitato stamane il sindaco di Morcone Luigi Ciarlo e il figlio della paziente oncologica che per nove giorni è stata trattenuta nel Pronto soccorso dell’ospedale San Pio. Il familiare della paziente, benché abbia precisato di aver dato rilevanza mediatica alla vicenda per impedire il ripetersi di simili episodi e non certo per motivi personale, ha raccontato l’odissea vissuta dalla madre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
