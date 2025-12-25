Il Natale tra aumento di dopamina e sindrome del Grinch | cosa succede nel nostro cervello durante le feste

“Natale non è solo un giorno, è uno stato d’animo”. Questa celebre frase del film Miracolo nella 34esima strada descrive perfettamente le emozioni che il 25 dicembre suscita. Ma cosa accade realmente nel nostro cervello durante le festività? La scienza ha analizzato gli effetti neurochimici del Natale, rivelando meccanismi sorprendenti che spiegano perché alcuni lo adorano mentre altri lo temono. Durante le feste natalizie, luci, decorazioni, musiche e rituali familiari creano una cascata di reazioni nel nostro sistema nervoso. Secondo la professoressa Valentina Di Mattei dell’Università Vita-Salute San Raffaele, la ritualità natalizia rappresenta un elemento centrale per la stabilità psicologica: “La ripetizione di gesti tradizionali, come decorare l’albero o organizzare la cena in famiglia, aiuta la mente a sentirsi rassicurata ” grazie alla prevedibilità di questi momenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

