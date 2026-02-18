I romantici di Tommaso Paradiso a Sanremo 2026 | testo significato e perché è una dedica più universale di quanto sembri
Tommaso Paradiso ha scelto di portare a Sanremo 2026 la canzone “I romantici” dopo averla scritta come una dedica speciale per la sua compagna. La causa di questa decisione risiede nel desiderio di condividere un messaggio autentico, basato su gesti semplici e momenti quotidiani. La canzone si distingue per il suo tono diretto e per le immagini che parlano di emozioni sincere, lontano da esibizioni teatrali o messaggi complicati. Un dettaglio concreto è la presenza di riferimenti alla vita di tutti i giorni, come un caffè al mattino o uno sguardo rubato per strada.
Tommaso Paradiso debutta in gara a Sanremo 2026 con “I romantici”, un brano che, nelle sue intenzioni, è prima di tutto una dedica d’amore: non un manifesto “da palco”, ma una canzone costruita su gesti quotidiani, immagini semplici e un’emotività disarmante. Il significato di “I romantici”: chi sono, davvero, “i romantici”. Paradiso ha spiegato che la canzone nasce come dedica alle persone che ama, rivolta a chi si riconosce in un modo di stare al mondo fatto di sentimenti, pensiero, fragilità e cura. “I romantici” non sono idealizzati come eroi: sono persone che si fermano, osservano, si perdono nei pensieri e continuano a credere nell’amore anche quando sarebbe più facile irrigidirsi o chiudersi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
