I rigori condannano la Sangiovannese che esce dalla Coppa Italia

La Sangiovannese ha perso ai rigori contro il Nibbiano&Valtidone, eliminata dagli ottavi di Coppa Italia. La partita si è conclusa 1-1 dopo i tempi regolamentari, ma la squadra toscana non è riuscita a segnare durante la lotteria dei rigori. La tensione si è fatta sentire, con alcuni tiri sbagliati e parate decisive. La sconfitta mette fine al cammino della squadra nel torneo, lasciando spazio a un senso di delusione tra i tifosi presenti allo stadio.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Pomeriggio amaro per la Sangiovannese, che esce dagli ottavi di Coppa Italia contro il Nibbiano&Valtidone. Dopo la sconfitta per 2-1 nel match d'andata in Emilia e il pareggio subito in rimonta per 3-3 contro la Colligiana nell'ultimo turno di campionato, la Sangiovannese affrontava oggi il ritorno con l'obiettivo obbligatorio della vittoria per passare il turno della Coppa Italia Nazionale dell'Eccellenza. Gli ospiti piacentini avevano due risultati su tre a disposizione e arrivavano all'incontro più riposati, essendo stato rinviato il loro match di campionato a causa del maltempo.