Il Napoli esce sconfitto dalla Coppa Italia ai rigori contro il Como. Dopo un pareggio 1-1 nei tempi regolamentari, i campani si arrendono ai rigori, dove sbagliano Lukaku e Lobotka. Ora il quarto di finale si deciderà ai tiri dagli 11 metri, con il Como che avanza e aspetta l’eventuale sfida contro l’Inter in semifinale.

Dopo i tempi regolamentari terminati 1-1 il Como passa dopo 9 rigori. Errori di Lukaku e Lobotka. Il quarto di finale contro il Como può regalare la semifinale contro l'Inter. Milinkovic, Beukema, rrhamani, Juan Jesus, Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera, Vergara, Hojlund, Giovane. La partita rispecchia in maniera perfetta quella di campionato con le due squadre molto corte e che cercano i pochi spazi disponibili. Il Calcio napoli cerca lanci per Hojlund ma la difesa del Como è attenta. Pochissime emozioni fino al 39 quando Olivera atterra un attaccante in area.E' rigore! Il vantaggio sveglia il Calcio Napoli che diventa piùaggressivo e finalmente offensivo. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Calcio Napoli fuori dalla Coppa Italia ai rigori

Approfondimenti su Calcio Napoli Como

Questa sera il Napoli esce dalla Coppa Italia dopo la lotteria dei rigori contro il Como.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Il napoli vincerà la coppa Italia

Ultime notizie su Calcio Napoli Como

Argomenti discussi: Como, il sogno continua: elimina il Napoli ai rigori e sfiderà l'Inter in semifinale; Napoli-Como 1-1 (6-7 dcr), cronaca e tabellino: decisivo l'errore di Lobotka; Calcio-Napoli: fuori dalla Champions, ma non tutti i mali vengono per nuocere… (di Ernesto Pucciarelli); Hojlund da record, trascina il Napoli fuori dai guai: che numeri per Ras – CdS.

Calcio-Napoli: fuori dalla Champions, ma non tutti i mali vengono per nuocere… (di Ernesto Pucciarelli)Ieri sera, al Maradona, l’ultima partita per la qualificazione alla Champions, avversario il Chelsea, il più ostico che ci potesse capitare. Per la verità, non è che lo squadrone britannico abbia fa ... latorre1905.it

Napoli fuori dalla Champions League, Jolanda De Rienzo: ''Pesa il gol subito a Copenaghen'Il commento in esclusiva per Blasting News da parte della giornalista Jolanda De Rienzo sull'eliminazione del Napoli dalla Champions League ... it.blastingnews.com

Calcio Napoli Vesuviolive.it. . NAPOLI-COMO, il post partita live dallo stadio MARADONA| LIVE STREAMING - facebook.com facebook

Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutto il Calcio Napoli sono vicini all'amico Stefano De Martino in questo momento di dolore per la perdita del caro papà. x.com