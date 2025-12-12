Blitz dei Forestali | sequestrata officina abusiva

Un'operazione dei Carabinieri Forestale di Roccarainola ha portato al sequestro di un'officina abusiva, segnando un importante intervento contro attività illecite legate al ciclo dei rifiuti e alla ricettazione. L'intervento si inserisce in un più ampio impegno per contrastare il fenomeno e tutelare l'ambiente e la legalità.

Sequestrata officina abusiva

