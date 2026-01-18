I pronostici di domenica 18 gennaio | Serie A Coppa d’Africa Premier League Liga e Bundesliga

Ecco i pronostici di domenica 18 gennaio, che includono le principali competizioni europee e la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. La giornata prevede quattro partite di Serie A, insieme a incontri di Premier League, Liga e Bundesliga, offrendo un quadro completo delle sfide sportive in programma. Un’approfondita analisi degli incontri permette di seguire con attenzione gli eventi di questa giornata calcistica.

I pronostici di domenica 18 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga più la finale di Coppa d'Africa Nella domenica caratterizzata dalla finale di Coppa d'Africa tra Senegal e Marocco, si giocano quattro partite di Serie A. Si parte alle 12:30 con Parma-Genoa, promette gol alle 15:00 la sfida tra il Bologna, tornato alla vittoria nel recupero contro il Verona, e la Fiorentina a caccia di altri punti per la salvezza. (Ansa Foto) – IlVeggente.it La Roma ritrova subito di fronte il Torino, che in stagione l'ha già battuta due volte all'Olimpico, l'ultima pochi giorni fa negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Pronostici Serie A/ Le quote e le previsioni sulle partite della 21^ giornata (17-18 gennaio 2026) - Pronostici Serie A: è un weekend intenso quello dedicato alla 21^ giornata, dopo i recuperi delle partite spostate per la Supercoppa. ilsussidiario.net

Pronostico Parma vs Genoa – 18 Gennaio 2026 - Al Stadio Ennio Tardini si apre la domenica di Serie A con il match delle 12:30 del 18 Gennaio 2026 tra Parma e Genoa. news-sports.it

#ipronosticidelmonti #SerieD girone I 20a giornata di campionato Sabato 17 Gennaio 2k26 Atl. Pa vs Sancataldese (1) Domenica 28 Gennaio Città di Acireale vs Nuova Igea Virtus (12) Enna vs Vigor Lamezia (1) Milazzo vs Castrum Favara (X) Nissa vs Gebils - facebook.com facebook

