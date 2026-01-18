I pronostici di domenica 18 gennaio | Serie A Coppa d’Africa Premier League Liga e Bundesliga

Ecco i pronostici di domenica 18 gennaio, che includono le principali competizioni europee e la finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco. La giornata prevede quattro partite di Serie A, insieme a incontri di Premier League, Liga e Bundesliga, offrendo un quadro completo delle sfide sportive in programma. Un’approfondita analisi degli incontri permette di seguire con attenzione gli eventi di questa giornata calcistica.

I pronostici di domenica 18 gennaio, ci sono partite di Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga più la finale di Coppa d’Africa Nella domenica caratterizzata dalla finale di Coppa d’Africa tra Senegal e Marocco, si giocano quattro partite di Serie A. Si parte alle 12:30 con Parma-Genoa, promette gol alle 15:00 la sfida tra il Bologna, tornato alla vittoria nel recupero contro il Verona, e la Fiorentina a caccia di altri punti per la salvezza. (Ansa Foto) – IlVeggente.it   La Roma ritrova subito di fronte il Torino, che in stagione l’ha già battuta due volte all’Olimpico, l’ultima pochi giorni fa negli ottavi di finale di Coppa Italia. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

