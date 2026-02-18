I pop-corn vengono spesso considerati uno snack spazzatura, ma una recente ricerca rivela che questa credenza potrebbe essere sbagliata. La causa? La preparazione e il modo in cui vengono consumati influiscono molto sulla loro salute. Molti li mangiano al cinema o durante una serata tra amici senza pensare agli ingredienti o alle calorie, ma ci sono dettagli che potrebbero cambiare questa percezione.

Piccoli, paffuti, gustosi. Di compagnia davanti a un bel film o come snack per un aperitivo, i pop-corn non sono di certo da inserire nell’immaginario comune nella lista degli ingredienti “sani” all’interno di un’alimentazione. Per non parlare poi di quelli caramellati o con il burro di arachidi o quelli rosa, verdi e blu che troviamo in quelle mega confezioni da autogrill. Beh, se la mettiamo così, certamente non parliamo di un semplice pop-corn: è come confondere la frutta con il gelato alla frutta. Ma putacaso prendessi una manciata di chicchi di mais? Li mettessi in una pentola o in friggitrice ad aria per realizzarne espressi in casa senza aggiunta di grassi e con un pizzico di sale o al naturale? Udite udite: otteniamo incredibilmente un superfood. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - I pop-corn sono davvero junk food? La risposta sorprende

Quattro giorni di junk food possono alterare la memoria: lo studio che svela i meccanismi nascostiUno studio dell’Università del North Carolina evidenzia come una dieta ricca di grassi saturi, consumata in soli quattro giorni, possa influenzare la funzione cerebrale, in particolare la memoria.

“Pop Corn Festival del Corto”: al via il bando per cortometraggi – scadenza 2 giugnoAl via il bando per la nona edizione del “Pop Corn Festival del Corto”.

Full Movie | EP1 Cold Immortal Lord’s Exclusive Love for Lucky Princess | Flying up without Disturb

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.