I pop-corn sono davvero junk food? La risposta sorprende
I pop-corn vengono spesso considerati uno snack spazzatura, ma una recente ricerca rivela che questa credenza potrebbe essere sbagliata. La causa? La preparazione e il modo in cui vengono consumati influiscono molto sulla loro salute. Molti li mangiano al cinema o durante una serata tra amici senza pensare agli ingredienti o alle calorie, ma ci sono dettagli che potrebbero cambiare questa percezione.
Piccoli, paffuti, gustosi. Di compagnia davanti a un bel film o come snack per un aperitivo, i pop-corn non sono di certo da inserire nell’immaginario comune nella lista degli ingredienti “sani” all’interno di un’alimentazione. Per non parlare poi di quelli caramellati o con il burro di arachidi o quelli rosa, verdi e blu che troviamo in quelle mega confezioni da autogrill. Beh, se la mettiamo così, certamente non parliamo di un semplice pop-corn: è come confondere la frutta con il gelato alla frutta. Ma putacaso prendessi una manciata di chicchi di mais? Li mettessi in una pentola o in friggitrice ad aria per realizzarne espressi in casa senza aggiunta di grassi e con un pizzico di sale o al naturale? Udite udite: otteniamo incredibilmente un superfood. 🔗 Leggi su Dilei.it
