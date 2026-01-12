L’Iran e il problema dell’Italia con i regimi autoritari

L’attuale crisi in Iran evidenzia le sfide che l’Italia affronta nel rapportarsi ai regimi autoritari. La situazione mette in luce le difficoltà di una politica spesso incapace di affrontare efficacemente queste questioni e di un dibattito pubblico che fatica ad assumere posizioni chiare e responsabili. Un’analisi che invita a riflettere sulle modalità di risposta e sulla coerenza delle nostre scelte internazionali.

Dinanzi alle grandi tragedie del mondo, come quella che si sta consumando in questi giorni in Iran, risalta implacabilmente l’inadeguatezza del nostro sistema politico e la meschinità del nostro dibattito pubblico. A volte penso che l’Italia – e certo non solo la sinistra, né solo la politica – abbia un problema con i regimi autoritari, nel senso che abbiamo una naturale tendenza a empatizzare con gli aguzzini. Da un lato ci sono quelli che invitano i dirigenti della sinistra e chiunque si sia speso per cause a loro antipatiche (giustizia sociale, questione palestinese, cambiamento climatico) ad andare a manifestare in Iran, o quanto meno per l’Iran, come se la differenza tra un paese democratico e un regime autoritario non fosse esattamente questa: la possibilità di influire direttamente sul potere attraverso la libera espressione del dissenso, motivo per cui è ovvio, è giusto ed è perfettamente logico che i governi democratici siano oggetto di critiche e contestazioni assai più che i regimi autoritari (in patria e anche all’estero). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

