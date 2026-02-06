L’Europa alla ricerca di nuovi partner commerciali

L’Europa cerca nuove vie per rafforzare i rapporti commerciali. I dazi di Trump hanno colpito duramente il settore manifatturiero, spingendo i paesi a trovare alternative per evitare danni maggiori all’economia. Le aziende europee stanno già adattando le strategie, sperando di ridurre l’impatto di questa guerra commerciale. La situazione resta in evoluzione, e le negoziazioni sono ancora in corso.

Di fronte ai dazi doganali di Donald Trump, l’Unione europea deve trovare alternative al suo principale partner commerciale, gli Stati Uniti. L’economia europea si basa molto sulle esportazioni e in questo momento alcuni settori sono in crisi, in particolare quello manifatturiero. Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega qual è la strategia dell’Unione per trovare nuovi mercati e verso quali paesi si sta orientando. Questo notiziario settimanale è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

