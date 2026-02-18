Gli autisti di camion e pullman non possono più sostare lungo il vialone dell’aeroporto, una decisione presa per limitare il traffico e migliorare la sicurezza. Da alcuni giorni, infatti, è vietato parcheggiare su entrambi i lati di quella strada, che prima vedeva spesso automezzi in sosta anche per ore. Questa misura riguarda tutti i veicoli pesanti, inclusi motrici e autoarticolati, e ha già causato confusione tra i conducenti che spesso si fermavano per brevi soste.

Da qualche giorno gli autisti di camion, motrici, tir, autoarticolati e pullman non possono più parcheggiare su entrambi i lati del vialone dell’aeroporto cittadino. Una serie di cartelli di sosta con tanto di disegno (nella foto) sono stati, infatti, collocati dal Comune per contrastare quella che, a partire dagli scorsi mesi, stava diventando una consolidata abitudine: lasciare questi automezzi per diverse ore soprattutto in via Matteotti, tra l’incrocio con via Aldo Villa e quello con via XXV Aprile, dove si trova l’ingresso dello scalo aeroportuale. La sosta prolungata di camion toglieva una buona parte di piazzole di sosta libera a quanti risiedono lungo il vialone e a quanti frequentano le vicine aree verdi del Parco Nord Milano: "Con questi divieti di sosta sul viale dell’aeroporto abbiamo recuperato circa 40 stalli per i cittadini – spiega il sindaco di Bresso, Simone Cairo – Negli ultimi tempi questi posteggi erano spesso occupati da mezzi pesanti e così abbiamo deciso di intervenire per garantire il parcheggio delle autovetture dei residenti". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I nuovi divieti contro la sosta dei camion

