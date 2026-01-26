Lavori in viale Sturzo scatta la protesta dei cittadini | Divieti di sosta comparsi senza preavviso

Questa mattina, nel viale Sturzo, cittadini e residenti hanno segnalato la comparsa improvvisa di divieti di sosta senza preavviso. La presenza di recinzioni e segnaletica temporanea ha causato disagi e confusione, suscitando proteste tra coloro che utilizzano quotidianamente questa arteria. La mancanza di comunicazione preventiva ha alimentato il senso di frustrazione, evidenziando l’esigenza di un dialogo più trasparente tra amministrazione e cittadini.

Gli interventi sarebbero riferiti all'installazione di alcuni cartelloni pubblicitari. La denuncia giunge dal Comitato No Brt - Municipio II: "Stamattina ci siamo trovati di fronte all’ennesima sorpresa. Ancora una volta nessun residente o commerciante è stato avvisato" “Stamattina, ancora una volta, nel nostro Municipio, precisamente su viale Don Luigi Sturzo, ci siamo trovati di fronte all’ennesima sorpresa: divieti di sosta comparsi in diversi punti della strada, con recinzioni e tratti evidenziati sui marciapiedi, sia nello spartitraffico centrale sia sul marciapiede dove sono presenti numerose attività commerciali”.🔗 Leggi su Baritoday.it

Tramvia, nuove fasi dei lavori in viale Europa e piazza Beccaria: restringimenti e divieti di sostaProseguono i lavori della linea tranviaria per Bagno a Ripoli, con interventi in corso su viale Matteotti e in piazza Beccaria.

Lavori urgenti in Viale del Commercio: divieti di sosta e transito fino al 22 gennaioLavori urgenti sulla rete acquedottistica in Viale del Commercio richiederanno modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e transito garantiti fino al 22 gennaio.

Programma potature – Sassuolo Dal 26 al 30 gennaio Salvo avverse condizioni meteo o imprevisti , la prossima settimana saremo al lavoro per le potature sul territorio: Prima squadra Conclusione lavori in viale Taormina Avvio l facebook

Lavori in viale della Venezia Giulia: modifiche alla viabilità e riduzione dei parcheggi. Le info ift.tt/fu09MoA x.com