I numeri record delle Olimpiadi in TV
Le Olimpiadi hanno raggiunto numeri record in televisione, e questa volta il merito va anche a chi gestisce le trasmissioni. La causa principale è l’aumento degli spettatori che guardano le gare da casa, anche grazie a nuove tecnologie e coperture più efficaci. Nei centri di produzione vicino allo stadio di Cortina, tecnici e registi lavorano senza sosta per garantire immagini di alta qualità. La loro dedizione permette ai telespettatori di seguire ogni momento emozionante in modo più chiaro e coinvolgente.
Non è tutto vero quel che sembra, ma per questo è ancora meglio. Lo spettacolo delle Olimpiadi in Tv è anche merito di chi lavora in un enorme parallelepipedo che si affaccia sullo stadio di Cortina. Lì che la WBD House, che poi è la casa da cui Eurosport trasmette tutte le gare visibili sulle varie piattaforme. Per la principale, HBO Max, è il battesimo di una grande avventura in Italia. E lo sforzo è imponente. Insomma: 600 metri quadrati seminati su due piani, fatti con 217 pezzi di acciaio e vetro riciclati da edizioni passate. Dentro c’è una troupe di 90 persone che gestisce 12 telecamere – compresi droni e steadicam – più tre XR esterne per estensioni virtuali che grazie alla realtà virtuale portano il pubblico sulle cime innevate, sul Cortina Curling Stadium, il Tofane Alpine Centre e il nuovo Sliding Center, con la sua pista di 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Olimpiadi 2026, in Lombardia numeri record fotografano successo; I record degli ottavi di Champions League: Ronaldo e Messi davanti a tutti; Turismo: la Sardegna in vetrina alla Bit di Milano. Anno da record con numeri che confermano la credibilità del sistema turistico dell'isola. Superata la soglia dei 20 milioni di presenze nel 2025; Arianna Fontana: il record di medaglie Olimpiche, tutti i numeri e il palmarès aggiornato · Short track.
Olimpiadi, è record di spettatori statunitensi in Valtellina a Milano. Fontana gongola: Numeri oltre le più rosee aspettative
Oltre 300mila persone ai villaggi olimpici, più di 1655 atleti coinvolti, 441 medaglie assegnate durante 64 eventi sportivi e il 64% dei biglietti venduti per assistere alle gare. E anche l'audience p ...
Olimpiadi Milano Cortina, i numeri (da record) presentati in Regione
Presentati a 'Casa Lombardia', nella piazza della Regione, i numeri più significativi delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, riguardanti specificatamente il territorio della Lombardia.
Milano-Cortina, numeri da urlo alle #Olimpiadi: 2 italiani su 3 davanti davanti alla tv
Milano Cortina le Olimpiadi più viste, 2 italiani su 3 alla tv. Numeri Cio: 100 milioni di iscritti al sito ufficiale, 9 miliardi di interazioni social.