Le Olimpiadi hanno raggiunto numeri record in televisione, e questa volta il merito va anche a chi gestisce le trasmissioni. La causa principale è l’aumento degli spettatori che guardano le gare da casa, anche grazie a nuove tecnologie e coperture più efficaci. Nei centri di produzione vicino allo stadio di Cortina, tecnici e registi lavorano senza sosta per garantire immagini di alta qualità. La loro dedizione permette ai telespettatori di seguire ogni momento emozionante in modo più chiaro e coinvolgente.

Non è tutto vero quel che sembra, ma per questo è ancora meglio. Lo spettacolo delle Olimpiadi in Tv è anche merito di chi lavora in un enorme parallelepipedo che si affaccia sullo stadio di Cortina. Lì che la WBD House, che poi è la casa da cui Eurosport trasmette tutte le gare visibili sulle varie piattaforme. Per la principale, HBO Max, è il battesimo di una grande avventura in Italia. E lo sforzo è imponente. Insomma: 600 metri quadrati seminati su due piani, fatti con 217 pezzi di acciaio e vetro riciclati da edizioni passate. Dentro c’è una troupe di 90 persone che gestisce 12 telecamere – compresi droni e steadicam – più tre XR esterne per estensioni virtuali che grazie alla realtà virtuale portano il pubblico sulle cime innevate, sul Cortina Curling Stadium, il Tofane Alpine Centre e il nuovo Sliding Center, con la sua pista di 1. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I numeri record delle Olimpiadi in TV

Questo è l’anno delle presidi, Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri sono le regine degli ascolti tv: numeri record!Nel 2026, la scena televisiva italiana si distingue per l’eccellenza della fiction e la presenza di protagoniste di grande talento.

Anni ruggenti per la finanza Usa: i numeri record delle banche e di BlackRockL’andamento del settore finanziario negli Stati Uniti nel 2025 ha registrato risultati di rilievo, evidenziando performance storiche di alcune delle principali istituzioni come BlackRock e le banche di Wall Street.

HOW MICHAEL PHELPS BECAME THE GREATEST OLYMPIAN

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.