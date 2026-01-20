Anni ruggenti per la finanza Usa | i numeri record delle banche e di BlackRock

L’andamento del settore finanziario negli Stati Uniti nel 2025 ha registrato risultati di rilievo, evidenziando performance storiche di alcune delle principali istituzioni come BlackRock e le banche di Wall Street. Analizzando i bilanci del quarto trimestre, si nota un periodo di crescita e consolidamento per il settore, che riflette un’anno caratterizzato da numeri record e da un’attività intensificata nel trading e nell’investment banking.

La finanza americana ha fatto i conti del 2025, e ha potuto rivendicare grandi risultati. L’anno passato, il cui consuntivo è apparso chiaro con i bilanci del quarto trimestre delle major finanziarie di Wall Street, ha rappresentato un esercizio da record per i colossi del trading e dell’investment banking. Le maggiori sei banche americane hanno cumulato ricavi per 593 miliardi di dollari (+6% sul 2024, dato record) e profitti per 157 miliardi, un dato che è secondo solo a quello del 2021 dove le manovre contabili volte a ridurre l’esposizione emersa nell’anno pandemico crearono dei profitti non legati, però, a precise dinamiche operative. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Goldman Sachs, Morgan Stanley e BlackRock: i numeri delle grandi banche d’affariLe principali banche d’affari statunitensi, come Goldman Sachs, Morgan Stanley e BlackRock, hanno registrato risultati superiori alle aspettative.

