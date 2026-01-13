Questo è l’anno delle presidi Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri sono le regine degli ascolti tv | numeri record!

Nel 2026, la scena televisiva italiana si distingue per l’eccellenza della fiction e la presenza di protagoniste di grande talento. Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri si confermano come le figure di spicco degli ascolti, attirando un vasto pubblico. L’attenzione alla qualità narrativa e alle interpretazioni autentiche rappresenta un punto di forza di questa stagione, che si apre con numeri record e un forte interesse per le produzioni italiane.

Il 2026 si apre all’insegna delle presidi e della fiction italiana di qualità, con due attrici che dominano la scena televisiva. Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri si confermano al vertice degli ascolti, incarnando donne forti che affrontano sfide complesse sullo schermo, tra coraggio, integrità e situazioni estreme. Le loro interpretazioni hanno catturato l’attenzione del pubblico, confermando che, tra storie intense e personaggi memorabili, la televisione italiana continua a puntare sulle grandi protagoniste femminili. Ascolti record per Sabrina Ferilli e Luisa Ranieri: ecco i numeri. La fiction La Preside, con Luisa Ranieri nei panni di Eugenia Liguori, ha ottenuto lunedì 12 gennaio 2026 4. 🔗 Leggi su Donnapop.it

