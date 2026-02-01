Il Sud cresce | gli imprenditori sono più ottimisti che al Nord

Il Sud torna a segnare segni positivi e gli imprenditori sono più ottimisti rispetto a quelli del Nord. Nei ultimi quattro anni, i dati sui bilanci hanno mostrato un trend in crescita, con il Pil del Mezzogiorno che ha superato quello del Centro-Nord. La regione si sta consolidando come motore di sviluppo e fa sperare in un futuro più stabile per le imprese locali.

Probabilmente saranno stati influenzati dai bilanci positivi degli ultimi quattro anni, con il Pil del Mezzogiorno che ha superato quello del Centro-Nord e ha fatto da traino alla crescita nazionale. Oppure dal boom del turismo che in alcune città, come Napoli, ha registrato numeri da record. Un trend che ha avuto effetti positivi sul terziario e sui servizi. Fatto sta che ora sono gli imprenditori meridionali a guardare con maggiore ottimismo al 2026, in controtendenza rispetto al dato nazionale, dove più di un’azienda su due intravede più ombre che luci. I giudizi negativi si concentrano, in particolare, nel settore manifatturiero e nelle regioni del Nord, con le imprese preoccupate dall’andamento del commercio internazionale, stretto nella morsa di dazi e conflitti. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it

Svimez: il Sud migliora, ma la fuga dei giovani resta il vero problemaAl Sud cresce il Pil, migliorano gli investimenti, persino il tasso di occupazione. Eppure la fuga dei giovani non si arresta, anzi peggiora. Diventa emorragia. È quanto emerge dall'ultimo rapporto ... quotidianodipuglia.it

Il Sud cambia passo, ma non senza contraddizioni. Da un lato, cresce ad un ritmo ben più sostenuto rispetto al resto del Paese, ma dall’altro perde pezzi: giovani, competenze, speranze. È questa la fotografia scattata dal Rapporto Svimez 2025 nell’ambito di - facebook.com facebook

