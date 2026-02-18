L’Heart Team dell’ospedale Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare il secondo trapianto di cuore per Domenico, un bambino di due anni. La causa principale riguarda la condizione del cuore precedentemente impiantato, che si è rivelata troppo compromessa. Domenico ha già ricevuto un primo trapianto il 23 dicembre, ma il cuore era danneggiato. La squadra medica ha valutato che un nuovo intervento potrebbe mettere a rischio la vita del bambino. La famiglia aspetta ora un nuovo parere medico.

AGI - L' Heart Team riunito all'ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo sul nuovo trapianto da effettuare sul bimbo di due anni, al quale lo scorso 23 dicembre era stato trapiantato un cuore arrivato danneggiato. Lo comunica in una nota l'Azienda ospedaliera dei Colli. L'equipe di esperti arrivati a Napoli da Roma, Padova, Bergamo e Torino ha valutato le condizioni del piccolo paziente e la predisposizione a un nuovo trapianto, considerando che da oltre 50 giorni è collegato all'Ecmo per garantirgli il supporto extracorporeo alla funzione cardiaca. L'Azienda ospedaliera, alla quale fa riferimento l' ospedale Monaldi, spiega che il consulto tra gli esperti provenienti dalle principali strutture sanitarie del Paese che si occupano di trapianto di cuore pediatrico ha consentito un confronto collegiale e una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - I medici esprimono parere negativo al nuovo trapianto di cuore per Domenico

Bimbo col cuore "bruciato", parere negativo per trapianto di un nuovo organo dal comitato di esperti riunito al Monaldi di NapoliIl comitato di esperti del Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare il trapianto di un nuovo cuore per il piccolo affetto da gravissimi danni.

Cuore bruciato, contrasto tra medici su nuovo trapianto. La famiglia chiede terzo parereIl bambino di due anni, ricoverato al Bambin Gesù di Roma, non potrà ricevere un nuovo trapianto di cuore a causa della relazione inviata dall’ospedale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.