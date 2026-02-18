Bimbo col cuore bruciato parere negativo per trapianto di un nuovo organo dal comitato di esperti riunito al Monaldi di Napoli

Il comitato di esperti del Monaldi di Napoli ha deciso di non approvare il trapianto di un nuovo cuore per il piccolo affetto da gravissimi danni. La decisione arriva dopo che il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, aveva stimato solo il 10% di probabilità di successo. Il bambino, che aveva subito gravi ustioni sul cuore, resta in attesa di alternative terapeutiche. La famiglia spera ora in ulteriori approfondimenti medici. La situazione clinica del piccolo resta critica e senza intervento immediato.

Poco prima il legale della famiglia, Francesco Petruzzi, aveva dichiarato che c'era il 10% di possibilità per la riuscita del trapianto di un nuovo cuore Il Comitato di esperti e di medici ha dato parere negativo ad un nuovo trapianto per il bimbo col cuore "bruciato".