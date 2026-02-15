Cuore bruciato contrasto tra medici su nuovo trapianto La famiglia chiede terzo parere

Il bambino di due anni, ricoverato al Bambin Gesù di Roma, non potrà ricevere un nuovo trapianto di cuore a causa della relazione inviata dall’ospedale. La famiglia del piccolo ha deciso di cercare un terzo parere medico, insoddisfatta delle opinioni finora ottenute. La questione si è complicata ulteriormente dopo che i medici si sono divisi sulla possibilità di effettuare un altro intervento, mentre il bambino continua a lottare tra la vita e la morte.

Per il Bambin Gesù C.D. non potrà ricevere un nuovo trapianto. È giunta la relazione dell'ospedale romano sulle condizioni del bimbo di 2 anni che lotta tra la vita e la morte dopo il tentato trapianto con un cuore danneggiato. "Il paziente presenta controindicazioni contingenti maggiori, quali emorragia cerebrale e infezione attiva". Il tutto associata a un quadro di "condizioni sistemiche incompatibili con un trapianto simultaneo combinato e a fattori clinici prognostici altamente sfavorevoli per ritrapianto precoce. Non si ravvisano indicazioni a procedere a un trapianto cardiaco allo stato attuale".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Il bambino di due anni, ricoverato al Monaldi di Napoli, ha subito gravi ustioni al cuore e ora il suo stato è considerato inabile al trapianto.

La famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha deciso di cercare un trapianto, dopo che i medici italiani hanno dato poche speranze.

